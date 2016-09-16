Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "16 Eylül 2016 tarihinde ilimiz Pülümür ilçesi Bağır Tepe Üs bölgesine malzeme götüren geçici köy korucusunun kullandığı aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından daha önceden yola yerleştirilmiş olan el yapımı patlayıcı düzeneği patlatılmıştır. Güvenlik güçlerimizce patlama sonrasında bölgeden kaçmaya çalışan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için operasyon başlatılmıştır. El yapımı patlayıcı patlama sonrasında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır” denildi.

Ovacık ilçesinde yaşanan çatışmaya ilişkin olarak da, “16 Eylül 2016 tarihinde ilimiz Ovacık ilçesi İsimsiz Tepe bölgesinde güvenlik güçlerimizce icra edilen operasyon esnasında bir grup BTÖ mensubu ile temas sağlanmış, kısa süreli yaşanan çatışmada herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Bölgede teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla operasyonlara devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ercan Topaç

