Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Tunceli Valiliği: 'Her iki olayda da can kaybı yok'

Tunceli Valiliği: 'Her iki olayda da can kaybı yok'

Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesinde güvenlik güçlerine yapılan saldırı ile Ovacık ilçesinde yaşanan kısa süreli çatışmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tunceli Valiliği: Her iki olayda da can kaybı yok

16 Eylül 2016 23:38

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "16 Eylül 2016 tarihinde ilimiz Pülümür ilçesi Bağır Tepe Üs bölgesine malzeme götüren geçici köy korucusunun kullandığı aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından daha önceden yola yerleştirilmiş olan el yapımı patlayıcı düzeneği patlatılmıştır. Güvenlik güçlerimizce patlama sonrasında bölgeden kaçmaya çalışan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için operasyon başlatılmıştır. El yapımı patlayıcı patlama sonrasında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır” denildi.

Ovacık ilçesinde yaşanan çatışmaya ilişkin olarak da, “16 Eylül 2016 tarihinde ilimiz Ovacık ilçesi İsimsiz Tepe bölgesinde güvenlik güçlerimizce icra edilen operasyon esnasında bir grup BTÖ mensubu ile temas sağlanmış, kısa süreli yaşanan çatışmada herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Bölgede teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla operasyonlara devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.  

Ercan Topaç
 

Etiketler: Tunceli Valiliği


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!