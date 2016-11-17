Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul’un Tunceli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanması nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 17 Kasım 2016 tarihli kararı ile görevinden uzaklaştırılmış, aynı karar gereği Tunceli Vali Yardımcısı Olgun Öner Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.

Tunceli Belediye Başkan vekili olarak görevlendirilen Olgun Öner, üç yıldan fazla bir zamandır vali yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Ercan Topaç

TUNCELİ