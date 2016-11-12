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Tunceli Valiliği’nden vatandaşa teşekkür

Tunceli Valiliği, son dönemlerde kentte düzenlenen operasyonlarda, teknolojik desteğin yanı sıra vatandaşın desteğinin de azımsanmayacak kadar çok olduğunu belirterek, vatandaşlara teşekkür etti.

Tunceli Valiliğinden vatandaşa teşekkür

12 Kasım 2016 08:03

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Son dönemde güvenlik güçlerimizce İlimiz genelinde 100’e yakın teröristin etkisiz hale getirildiği başarılı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bahse konu operasyonlarda teröristlerin yaşam alanı olarak kullandığı sığınak/barınak, terör örgütü mensuplarının menfur saldırılarda kullanmak için hazırlamış oldukları El Yapımı Patlayıcı ve bomba yüklü araçlar bulunarak imha edilmiş ve terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir. İlimizde sergilenen başarılı operasyonların arkasında teknolojik imkânların yanı sıra halkımızın gösterdiği katkı ve destek de azımsanamayacak kadar çoktur. Tunceli halkı terörün gerçek, hain ve alçak yüzünü artık görmüştür. Güzide halkımız ileride daha yaşanılabilir bir Tunceli için terör örgütlerinin güzel memleketlerinde barınmalarına müsamaha göstermeyeceklerdir. Bu güzel coğrafyanın alicenap halkı, artık kendilerinin haklarını savunduğunu, kendilerini temsil ettiğini her fırsatta öne süren bu hain terör örgütlerinin kendilerini temsil etmediğini ve haklarını savunmadığını anlamışlardır. Saygıdeğer Tunceli halkına bu onurlu ve özverili davranışlarından dolayı teşekkür ederiz” denildi.

Etiketler: Tunceli Valiliği


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