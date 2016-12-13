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Tunceli ve Bingöl’de hayat durma noktasına geldi

Bingöl ve Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 517 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu Bingöl’ün Yedisu ilçesinde, hayat durma noktasına geldi.

Tunceli ve Bingölde hayat durma noktasına geldi

13 Aralık 2016 14:21
Tunceli ve Bingöl’de hayat durma noktasına geldi - Tıkla İzle

Bingöl’de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, bu sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Yoğun kar yağışından dolayı merkeze bağlı 278 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Yedisu’da hayat durdu
Kent merkezinde günlük hayat olumsuz yönde etkilenirken, Yedisu’da kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştı. İlçe merkezinde karla mücadele çalışmaları devam ederken, ilçenin Karlıova, Erzurum ve Erzincan ile karayolu bağlantısının kesildiği belirtildi. İlçede ikamet eden Ersin Genç, “Kar yağışı aralıksız bir şekilde devam ediyor. Karayolunda ulaşım sağlanamıyor, yollarımız kapalı durumda. Vatandaş kar yağından dolayı mağdur durumda” dedi.

Tunceli’de 239 köy yolu kapandı
Tunceli’de ise dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle merkezde 40, Çemişgezek’te 6, Hozat’ta 21, Mazgirt’te 44, Nazımiye’de 21, Ovacık’ta 33, Pertek’te 32 ve Pülümür İlçesi’nde de 42 olmak üzere toplam 239 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı ekipler, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütürken, ulaşımda da zaman zaman aksamalar meydana geliyor.

METİN DERE-YILMAZ ATAR-ERCAN TOPAÇ 

Etiketler: kar kalınlığı, Tunceli, tunceli kar


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