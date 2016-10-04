Tunceli Valiliği, yol kontrol ve arama noktasında yapılan kontrollerde 1 kişinin silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığının tespit edildiğini ve şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını bildirdi. Valilik tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Mazgirt ilçesi Elmalık köyü mevkiinde 02 Ekim 2016 Pazar günü Mazgirt Jandarma Karakol Komutanlığı'nca icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan arandığı tespit edilen 1 şahıs güvenlik güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bahse konu şahıs 04 Ekim 2016 günü Mazgirt Asliye Ceza Mahkemesi tarafından “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan tutuklanmıştır" denildi.



Ercan Topaç

TUNCELİ