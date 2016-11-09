TSK, resmi internet sitesinden yurt içinde gün içinde meydana gelen olaylarla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Şırnak merkezde devam eden operasyonda; silah, mühimmat (bir adet Doçka, 1 adet roketatar, 2 adet 60 milimetrelik havan, 30 adet el bombası, bir adet av tüfeği, bir adet mavzer ve kütüklüğü, 42 adet mavzer mühimmatı, 20 kg amonyum nitrat, 232 adet Doçka mühimmatı, 11 adet havan mühimmatı, 4 bin 840 adet Biksi makineli tüfeği mühimmatı, 3 adet 100'lük Doçka mayonu, 54 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet keskin nişancı tüfeği şarjörü, 50 adet el bombası fünyesi, 500 adet elektrikli fünye, 110 adet Kalaşnikof piyade tüfeği kütüklüğü, 1 adet keskin nişancı tüfeği kütüklüğü, 3 adet tüp, bir adet sevk barutu, bir Kalaşnikof piyade tüfeği dipçiği, bir adet silah mekanizması) ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari Çukurca’da devam eden operasyonda tespit edilen 3 adet el yapımı patlayıcı imha edilerek etkisiz hale getirildi. Bingöl Genç’te icra edilen operasyonda ise 1 şahıs, bir adet tabanca ve 2 kg kubar esrarla birlikte yakalandı.

Tunceli Merkez / Bali Deresi Bölgesinde icra edilen operasyonda; bölücü terör örgütü mensubu 10 terörist etkisiz hale getirildi, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet Biksi makineli tüfeği, 1 adet RPG-7 roket / atar, 9 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet RPG-7 roket / atar Mühimmatı, 11 adet el bombası ele geçirildi.

Muş merkezde icra edilen operasyonda tespit edilen 2 adet el yapımı patlayıcı imha edilerek etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır Kulp’ta icra edilen operasyonda, mühimmat ve muhtelif malzeme (bir adet el bombası, 2 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 139 adet M-16 piyade tüfeği Mühimmatı, 33 adet Biksi makineli tüfeği mühimmatı, iki adet dürbün, iki adet met, iki adet şemsiye, 200 ml. silah bakım yağı, iki adet uyku tulumu, bir adet video kamera, bir adet bağlantı kablosu, bir adet şarj cihazı, yedi adet pil, muhtelif örgütsel doküman) ele geçirildi.

Bingöl Merkez’de icra edilen operasyonda, 2 adet sığınak içerisinde silah, mühimmat ve muhtelif yaşam malzemesi (bir RPG-7 roket / atar, 2 RPG-7 roket / atar sevk fişeği, 11 adet el bombası, 500 g C-4, 10 elektrikli fünye, 1.000 boş Biksi makineli tüfeği mayonu, bir adet küçük tüp) ele geçirildi. Van Gürpınar’da, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından bombalı araç eylemlerinde kullanılacağı tespit edilen bir adet araç ele geçirildi. Erzurum Hınıs’ta icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist silahsız ve teçhizatsız olarak yakalandı. Türkiye genelinde 35 işbirlikçi, 15 adet av tüfeği, 650 kg amonyum nitrat, üç adet kurusıkı tabanca, 33 adet av tüfeği fişeği, 32 adet cep telefonu, altı adet bilgisayar, 2 adet harici bellek ile yakalanarak gözaltına alındı.