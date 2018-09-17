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Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "17 Eylül 2018 tarihinde İl Jandarma Komutanlığımızca eylem yapma hazırlığı içerisinde bulunan teröristlere yönelik yapılan operasyonda gündüz Tunceli Pülümür kırsalında 4, gece Tunceli-Ovacık kırsalında 6 terörist, toplamda 10 BTÖ mensubu terörist hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmişlerdir" denildi. 

Bölgede operasyonun sürdüğü belirtilen açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.
 

Ercan Topaç 

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