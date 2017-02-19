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Tunceli'de 150 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, ağaçlık alan içerisine gizlenmiş 3 adet 12 kilogram mutfak tüpünün içinde toplam 150 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Tuncelide 150 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

19 Şubat 2017 17:20

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 19 Şubat 2017’de gerçekleştirilen ‘Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-72’ operasyonu kapsamında, ilimiz merkez Köyaltı Tepe mevkiinde ağaçlık alan içerisine gizlenmiş 3 adet 12 kilogramlık mutfak tüpünün içerisinde toplamda 150 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş ve elektrikli fünye ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen düzenek Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir” denildi. 

Ercan Topaç


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