Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “19.09.2016 günü ilimiz merkez Sütlüce yol kontrol noktasında güvenlik güçlerimizce durdurulan araç içerisinde bulunan 2 şahıs hakkında daha önceden yardım, yatakçı ve işbirlikçi suçlarından yakalama kararı olduğu tespit edilmiş, şahıslar günün Nöbetçi Savcısının talimatına istinaden yakalanarak çıkarıldıkları Tunceli Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanmışlardır. Araçta bulunan diğer 2 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 1 şahıs ise Tunceli Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır” denildi.

(ET-MP-AŞ-Y)

Ercan Topaç

TUNCELİ