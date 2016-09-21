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Tunceli'de 2 kişi tutuklandı

Tunceli’de yol kontrol uygulamasında gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı.

Tuncelide 2 kişi tutuklandı

21 Eylül 2016 17:03

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “19.09.2016 günü ilimiz merkez Sütlüce yol kontrol noktasında güvenlik güçlerimizce durdurulan araç içerisinde bulunan 2 şahıs hakkında daha önceden yardım, yatakçı ve işbirlikçi suçlarından yakalama kararı olduğu tespit edilmiş, şahıslar günün Nöbetçi Savcısının talimatına istinaden yakalanarak çıkarıldıkları Tunceli Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanmışlardır. Araçta bulunan diğer 2 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmış, 1 şahıs ise Tunceli Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır” denildi.
(ET-MP-AŞ-Y)

Ercan Topaç
TUNCELİ


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