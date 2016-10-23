Tunceli Valiliği tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, “23 Ekim 2016 günü Ovacık İlçesi Aşağıtorunoba Jandarma Karakol Komutanlığı batısında bulunan Pir Sultan Deresi mevkiinde güvenlik güçlerimizce İHA ile icra edilen Keşif/gözetleme faaliyeti esnasında bir grup BTÖ mensubu tespit edilmiştir.

Tespit edilen BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek için hva destekli operasyon başlatılmış olup, tespit edilen noktalar ve teröristlerin kaçış güzergahları F-16 uçaklar ile bombalanarak, Kobra helikopterlerle ateş altına alınmıştır.

Bahse konu gerçekleşen operasyon kapsamında 2 erkek BTÖ mensubu terörist etsiz hale getirilmiştir.

Operasyon sonrası bölgede gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde;

1 adet doçzka silahı, 1 adet roketatar, 2 adet RPG anti tank mühimmatı, 3 el bombası, 3 kaleşnikof piyade tüfeği, 10 adet kaleşnikofa ait dolu şarjör, 15 adet sırt çantası, 19 kilogram patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı, 1 adet telsiz, 3 adet sığınak ele geçirilmiş, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla muhafaza altına alınmıştır.

Teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla operasyonlara devam edilmektedir” denildi.

Ercan Topaç