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Tunceli'de 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de terör örgütü PKK'nın kullandığı 2 sığınak imha edildi, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tuncelide 2 sığınak imha edildi

17 Mart 2018 21:40

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi ve Nazımiye kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığı bildirildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz merkez ve Nazımiye ilçemiz kırsalında yapılan operasyonlar kapsamında 2 adet sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde, 2 adet basma EYP düzeneği, 2 metre kablo, 4 adet pil bloğu, 4 adet dolu mutfak tüpü, 13 adet boş mutfak tüpü, 3 adet akü, 5 adet terörist kıyafeti, 7 çift ayakkabı, 7 adet mont, 5 litre motor yağı, 7 adet gaz lambası, 1 adet soba, 10 adet soba borusu, 1 adet banyo kazanı, 8 adet battaniye, 7 adet 50 kova, çok miktarda kalem pil, tıbbi ilaç ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi. Ayrıca terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.  

Fatma Çıray
 

 

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