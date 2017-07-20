Tunceli’de 2 terörist daha öldürüldü

Edinilen bilgiye göre Tunceli’nin Mazgirt ilçesi Sarıkoç köyü kırsalında silahlı İHA’lar tarafından tespit edilen PKK’lı bir grup terörist ateş altına alındı. Helikopterle jandarma özel harekat timlerinin de indirildiği bölgede yaşanan çatışmada 2 PKK’lı terörist öldürülürken, öldürülen örgüt mensuplarından birinin üst düzey yönetici olduğu tahmin ediliyor. Bölgede başlatılan hava destekli operasyonlar sürüyor.

Öte yandan, Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda öğretmen Necmettin Yılmaz’ı şehit eden 6 PKK’lı terörist de öldürülmüştü.

Ercan Topaç