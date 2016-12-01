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Tunceli’de 3 kişi terör örgütüne yardım ve yataklıktan tutuklandı

Tunceli’de gözaltına alınan 3 kişi terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuncelide 3 kişi terör örgütüne yardım ve yataklıktan tutuklandı

01 Aralık 2016 20:24

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 29 Kasım 2016 günü icra edilen operasyon kapsamında BTÖ mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 3 şahıs Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ilimizde gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslar ‘terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık etmek’ suçundan çıkarıldıkları Tunceli Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdir” denildi. 

Ercan Topaç

Etiketler: 3 kişi, terör örgütüne yardım ve yataklıktan, Tunceli, tutuklandı


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