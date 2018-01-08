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Tunceli'de 3 sığınak bulundu

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 sığınakta 9 el yapımı patlayıcı (EYP) ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tuncelide 3 sığınak bulundu

08 Ocak 2018 19:02

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütüne yönelik Hozat ilçesi kırsalında operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Hozat kırsalında başlatılan operasyon kapsamında bulunan 3 adet sığınak içerisinde 9 adet EYP düzeneği, 3 adet küçük tüp, 2 adet akü, 1 adet EYP basma düzeneği, 1 adet boş uçaksavar mühimmatı, 3 adet boş kovan, 2 çift Mekap ayakkabı, 1 adet 2’li pil bloğu, 1 adet soba, 10 metre branda ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi. 

Fatma Çıray
 

Etiketler: Tunceli Valiliği

 

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