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Tunceli'de 3 sığınak imha edildi

Tunceli'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın kullandığı 3 sığınak imha edilirken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tuncelide 3 sığınak imha edildi

28 Ocak 2018 21:40

Tunceli Valiliği, Nazımiye kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel timler tarafından operasyon yapıldığını ve 3 sığınağın imha edildiğini bildirdi.

Valilik açıklamasında, "İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye ilçemiz kırsalında yapılan operasyonda 3 adet sığınak içerisinde, 3 adet piknik tüpü, 1 adet M-16 piyade tüfeği dipçiği, 4 çift mekap ayakkabı, 2 adet sırt çantası, 4 adet uyku tulumu, 750 metre kablo, 6 adet pil bloğu, 10 adet 3’lü pil bloğu, bin adet büyük pil, 10 metre naylon, bin adet adet fermuar, 10 kilogram tütün, 300 adet konserve, 25 litre sıvı yağ, 2 kilogram çay, 10 kilogram tuz ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Fatma Çıray
 

 

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