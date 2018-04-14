Diğer
Kategoriler

Tunceli'de 3 sığınak imha edildi!

Tunceli'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda biri 4 girişli birbirine bağlı 3 sığınak imha edildi, çok sayıda ise malzeme ele geçirildi.

Tuncelide 3 sığınak imha edildi!

14 Nisan 2018 19:59

Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını bildirdi. Valilik açıklamasında, "Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda Nazımiye kırsalında, bir tanesi dört girişli ve iki koridorla birbirine bağlanmış şekilde bulunan toplam 3 adet sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde, 1 adet su motoru, 220 kilogram un, 33 adet küçük tüp, 2 adet jeneratör, 1 adet 37 ekran TV, 23 adet büyük tüp, 1 adet çay termosu, 2 adet ocak, 25 kilogram çay, 1 adet terörist kıyafeti, 1 adet kilim, 25 kilogram fasulye, 1100 metre branda, 3 adet soba, 2 adet battaniye, 1 adet ekmek sacı, 1 adet bit ilacı, 6 adet el feneri, 100 m tel, 1 adet 4’lü pil EYP düzeneği, 10 çift mekap ayakkabı, 1 adet sırt çantası, 9 adet akü, 1 adet DVD oynatıcı, 1 adet video kayıt cihazı, 250 adet CD, 30 adet büyük pil, 50 metre kablo, 50 adet ampul, 500 adet sigara kağıdı, 1 adet lehim makinesi, 2 adet uydu alıcı, 2 adet hoparlör, 34 çift çorap, 3 kilogram tütün, 30 adet hazır çorba, 60 adet örgütsel kitap ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Ayrıca Valilik, terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.  

Fatma Çıray
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç