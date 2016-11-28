Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “23 Kasım 2016’da Çemişgezek ilçesi Aliboğazı mevkii sınırlarında güvenlik güçlerimizce başlatılan operasyon sonrası devam eden arama/tarama faaliyeti esnasında 28 Kasım 2016 günü güvenlik güçlerimizle teröristler arasında, çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, daha önce de etkisiz hale getirilen 5 terörist ile birlikte toplam etkisiz hale getirilen 8 teröristin TKPML/TİKKO örgütü mensubu olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca teröristlere ait 1 adet AK-47 tüfek, 1 adet HK piyade tüfeği 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirilmiştir. Çatışma esnasında 2 kahraman uzman çavuşumuz ağır yaralanmış, yaralı askerlerimiz Elazığ Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Ercan Topaç



