Diğer
Kategoriler

Tunceli'de 30 yer "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi

Tunceli'nin merkez ve 4 ilçesinde 30 yer, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.

Tuncelide 30 yer &quot;Özel Güvenlik Bölgesi&quot; ilan edildi

02 Kasım 2017 11:21

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye İlçe sınırları içerisindeki 30 ayrı bölgede 02 Kasım 2017- 16 Kasım 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için Özel Güvenlik Bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır" denildi.

Açıklamada, Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerin, merkeze bağlı Bali, Kurutlu , Kutu Deresi, Taban Tepesi , Karameşe Tepesi, Vezgür bölgeleri, Ovacık ilçesinde Eroğlu Mahallesi, Mercan Dağları, Kıran Deresi, Kınıkan Tepe, Golan Yaylası, Eğerci Mahallesi, Dülbektaşı bölgesi, Yarpuzlu , Ali Sırtı Geçit, Dalav Karagöl, Kurugöl, Bastır, Kurt, Çeşme , Yel, Ganik Asitik, Çağarlı Yaylaları bölgesi, Nazimiye İlçesinde, Tavuklu Doğantaş, Dokuz Kaya, Pülümür ilçesinde Sarıgül, Yoncalık Yaylaları ve Hozat ilçesinde ise Kinzir Ormanları bölgesinin olduğu bildirildi.

Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edildiğini de kaydetti. 

Fatma Çıray

Etiketler: özel güvenlik bölgesi, Tunceli

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç