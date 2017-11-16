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Tunceli’de 30 yer 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi

Tunceli'nin merkez ve 4 ilçesinde 30 ayrı yer 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi.

Tuncelide 30 yer Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi

16 Kasım 2017 12:05

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 30 ayrı yerin 17 Kasım 2017- 01 Aralık 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi olarak ilan edildiği belirtildi.

Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerin, merkeze bağlı Bali, Kurutlu , Kutu Deresi, Taban Tepesi, Karameşe Tepesi, Vezgürtepe bölgeleri, Ovacık ilçesinde Eroğlu, Yarpuzlu Mahalleri , Mercan Dağları, Kıran Deresi, Kınıkan Tepe, Golan Yaylası, Eğerci Mahallesi, Dülbektaşı, Kara Dere, Ali Sırtı Geçidi, Dalav Karagöl, Kurugöl, Bastır, Kurt, Çeşme, Yel, Gane kasitik, Çığırlı Yaylaları bölgesi, Nazimiye İlçesinde, Tavuklu Doğantaş, Dokuz Kaya, Pülümür ilçesinde Sarıgül, Yoncalık Yaylaları ve Hozat ilçesinde ise Kinzir Ormanları bölgesinin olduğu bildirildi.
Halkımızın can ve mal güvenliği için, Özel Güvenlik Bölgelerine, mülki amir izni olmadan girişlerin yasaklandığı aktarılan açıklamanın devamında, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.  

 

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