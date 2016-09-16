Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölgede 16-30 Eylül 2016 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Ayrıca sivil vatandaşların can ve mal güvenliği açısından risk teşkil etmesi nedeni ile Pülümür - Erzincan Karayolu (D-885) Pülümür ilçesi istikametinin 35’inci kilometresi ile 45’inci kilometresi, Tunceli-Ovacık ilçesi istikametinin 13’üncü kilometresi ile 37’inci kilometresi arasında kalan yol kenarında kısa süreli duraklama ve piknik yapma amacıyla konaklama yapılmaması gerekmektedir. Halkımızın can ve mal güvenliği için, özel güvenlik bölgelerine, mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır” denildi.

Ercan Topaç

