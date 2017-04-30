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Tunceli’de 31 yer özel güvenlik bölgesi ilan edildi!

Tunceli’de il merkezi ve 4 ilçe sınırı içerisindeki 31 ayrı yer özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Tuncelide 31 yer özel güvenlik bölgesi ilan edildi!

30 Nisan 2017 16:59

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, aşağıda koordinat bilgileri yazılı Tunceli İli, Tunceli Merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye İlçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölgede 01 Mayıs 2017- 15 Mayıs 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için; Özel Güvenlik Bölgelerine, Mülki Amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır” denildi.

Valilik açıklamasında özel güvenlik bölgesinin bulunduğu yerlerin Bali Deresi, Kurutlu Deresi, Gözlek-Sepertek, Kutu Deresi, Ahpanos-Salderesi, Laç Deresi, Ovacık Eroğlu Mahallesi, Mercan Dağları, Kıran Deresi, Kınıkan Tepe, Golan Yaylası, Eğerci Mahallesi, Dülbektaşı, Karaoğlan Dağı, Yarpuzlu Mahallesi, Alisırtı Geçidi, Dalav Yaylası, Karagöl Yaylası, Kurugöl Yaylası, Bastır Yaylası, Kurt Yaylası, Çeşme Yaylası, Yel Yaylası, Ganikastik, Çığırlı Yaylası, Karadere, Nazımiye-Tavuklu-Doğantaş, Dokuzkaya, Pülümür Yoncalık Yaylası, Sarıgül Yaylası, Hozat Kinzir Ormanları bölgesi olduğu bildirildi.

Ercan Topaç
 

Etiketler: Tunceli, yasak


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