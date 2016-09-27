Tunceli Valiliği, merkez, Ovacık, Nazımiye ve Hozat ilçesinde 31 ayrı noktanın 1 Eylül 2016 tarihi ile 1 Mart 2017 tarihleri arasında 6 ay süreyle geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi. Geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen yer isimleri ile koordinatlarının da verildiği Tunceli Valiliği açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Tunceli ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemektedir. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmaktadır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Tunceli Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince 29.08.2016 tarihli ve 2016/9138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Eylül 2016-1 Mart 2017 tarihleri arasında 31 bölgede 'Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi' kararı alınmıştır.”

Ercan Topaç

TUNCELİ