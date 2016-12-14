Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz merkezinde BTÖ ‘nün gençlik yapılanması YDG-H içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulunan (5) örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik 08.12.2016 tarihinde yapılan operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığı daha önceden bildirilmişti.

Gözaltına alınan şahıslardan 1 şahıs Diyarbakır ilinde savcılıkça serbest bırakılmış, diğer 4 şahıs ise Tunceli Sulh Ceza Hâkimliğince “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 14 Aralık 2016 tarihinde tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.