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Tunceli’de 4 kişi terör örgütü üyeliğinden tutuklandı

Tunceli Valiliği, 8 Aralık tarihinde gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ünün silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığını bildirdi.

Tuncelide 4 kişi terör örgütü üyeliğinden tutuklandı

14 Aralık 2016 21:20

Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz merkezinde BTÖ ‘nün gençlik yapılanması YDG-H içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulunan (5) örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik 08.12.2016 tarihinde yapılan operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığı daha önceden bildirilmişti.
Gözaltına alınan şahıslardan 1 şahıs Diyarbakır ilinde savcılıkça serbest bırakılmış, diğer 4 şahıs ise Tunceli Sulh Ceza Hâkimliğince “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 14 Aralık 2016 tarihinde tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi. 

Etiketler: 4 kişi, terör örgütü üyeliği, Tunceli, tutuklandı


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