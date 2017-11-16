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Tunceli'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından 4 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler arasında sözde üst düzey sorumlularının da bulunduğunun tahmin edildiği öğrenildi.

Tuncelide 4 terörist etkisiz hale getirildi

16 Kasım 2017 15:03

Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, terör örgütü PKK'ya yönelik Ovacık kırsalında operasyon yaptı. Operasyonda bir grup teröristle sıcak temas yaşayan timler, çıkan çatışmada 4'ünü etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'i M-16, 1'i keskin nişancı olmak üzere 4 adet uzun namlulu silah ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında sözde üst düzey sorumlularının da olduğunun tahmin edildiği bildirildi.

Tunceli Valili tarafından yapılan açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığımızca Ovacık kırsalında yapılan operasyondaki sıcak temasta 1 kadın, 3 erkek olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi"denildi.
Teröristlerden 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet sırt çantası ve 1 adet dürbün,4 şemsiye ve yaşamsal malzeme ele geçirildiğine de aktaran valilik, bölgede operasyonunu devam ettiğini aktardı.

Fatma Çıray 

 

Etiketler: Tunceli

 

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