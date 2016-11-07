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Tunceli’de 5 terörist öldürüldü

Tunceli’de düzenlenen hava harekatında 5 terörist öldürüldü.

Tuncelide 5 terörist öldürüldü

07 Kasım 2016 22:25

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “7 Kasım 2016 günü Hozat ilçesi Dalören mevkiinde güvenlik güçlerimizce icra edilen keşif/gözetleme faaliyeti esnasında 5-6 kişilik terörist grup tespit edilmiş, tespit edilen grubu etkisiz hale getirmek maksadıyla hava harekatı icra edilmiş, grubun tahmini kaçış güzergahları yoğun ateş altına alınmıştır. Yapılan hava harekatı sonrasında bölgede başlatılan arama tarama faaliyeti esnasında 5 terörist cesedi, 1 Kaleşnikof silah ile kış üstlenmesi olarak kalacakları barınak içerisinde çok miktarda kışlık yaşam malzemesi bulunmuştur” denildi. 

Etiketler: 5 terörist, öldürüldü, Tunceli


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