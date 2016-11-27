Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “23 Kasım 2016 tarihinde ilimiz Çemişgezek ilçesi Aliboğazı mevkii sınırlarında güvenlik güçlerimizce BTÖ grubu tespit edilmiş, tespit edilen bölgede güvenlik güçlerimizce 4 ayrı hava harekatı düzenlenmiş bölge yoğun ateş altına alınmıştır. Planlanan operasyon sonrası 25 Kasım 2016 günü yapılan arama/tarama faaliyetlerinde (5) terör örgütü mensubunun cesedi ayrıca, 5 EYP düzeneği, 2 el bombası, 2 AK-47 piyade tüfeği, 1 LAW silahı, 2 termal gözetleme dürbünü ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. 5 terörist cesedi ön otopsi işlemleri için Devlet Hastanesi getirilmiş, yapılan ön otopsi işleminin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir” denildi.