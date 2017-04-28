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Tunceli’de 5 terörist silahlarıyla birlikte yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tunceli’nin Hozat ilçesinde gerçekleştirilen Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-85 Operasyonu kapsamında 1’i ölü, 4’ü yaralı olmak üzere 5 teröristin silahlarıyla birlikte ele geçirildiğini açıkladı.

Tuncelide 5 terörist silahlarıyla birlikte yakalandı

28 Nisan 2017 19:42

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, 28 Nisan 2017 tarihinde 8’inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 51’inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-85 Operasyonu’nun icra edildiği bildirildi.

Operasyon kapsamında, Tunceli/Hozat Aliboğazı bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışma neticesinde 1’i ölü, 4’ü yaralı olmak üzere toplam 5 teröristin silahlarıyla birlikte ele geçirildiği kaydedildi.  

Caner Ünver
 

Etiketler: terörist, tsk, Tunceli


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