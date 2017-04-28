Tunceli’de 5 terörist silahlarıyla birlikte yakalandı

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, 28 Nisan 2017 tarihinde 8’inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 51’inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-85 Operasyonu’nun icra edildiği bildirildi.

Operasyon kapsamında, Tunceli/Hozat Aliboğazı bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışma neticesinde 1’i ölü, 4’ü yaralı olmak üzere toplam 5 teröristin silahlarıyla birlikte ele geçirildiği kaydedildi.

Caner Ünver

