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Tunceli’de 60 kiloluk patlayıcı imha edildi

Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından yapılan arama tarama faaliyetinde bulunan patlatılmaya hazır 60 kilogramlık patlayıcı imha edildi.

Tuncelide 60 kiloluk patlayıcı imha edildi

10 Aralık 2016 16:14

Tunceli merkeze bağlı Geyiksuyu-Altınyüzük bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen arama tarama faaliyetinde teröristler tarafından tuzaklanmış 60 kilogramlık patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz merkez Geyiksuyu-Altınyüzük bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca arama tarama faaliyeti icra edilmiştir. Başlatılan arama tarama faaliyetleri esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanmış patlatılmaya hazır 60 kilogram amonyum nitrat vasıflı EYP tespit edilmiştir. Bahse konu EYP Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda yerinde imha edilmiştir" denildi.  

Ercan Topaç
 

Etiketler: patlayıcı


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