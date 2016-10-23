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Tunceli'de 7 terörist öldürüldü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde PKK'lılara yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 7 terörist öldürülürken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Tuncelide 7 terörist öldürüldü

23 Ekim 2016 11:02

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "22 Ekim’de Ovacık ilçesi sınırlarında güvenlik güçlerimizce keşif/gözetleme faaliyeti sırasında BTÖ mensubu terörist bir grup tespit edilmiş, grubu etkisiz hale getirmek için bölgede Emniyet ve Jandarma unsurlarımızca operasyona başlanılmış ve bölge ateş altına alınmıştır. 22 Ekim’de Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı/ Aşağıtorunoba Jandarma Karakol Komutanlığına yönelik teröristlerce uzun namlulu silahlar ile saldırıda bulunulmuş, güvenlik güçlerimizin anında ateşle karşılık vermesi üzerine teröristler bölgeden kaçmaya çalışmışlardır. Kaçış güzergahlarının İHA ile tespit edilmesine müteakip F-16 uçaklarla bombalanmış ve Kobra helikopterler ile ateş altına alınmıştır. Bahse konu gerçekleşen operasyonlar kapsamında, 3’ü kadın 4’ü erkek toplam 7 BTÖ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlar sonrası bölgede Emniyet ve Jandarma unsurlarımızca gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sonrasında, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Zagros silahı, 1 adet Bixi Makinalı Tüfek, 1 adet Kannas Keskin Nişancı Tüfeği, 14 adet el bombası, 380 adet Kaleşnikof piyade tüfeğine ait dolu fişek, 1 adet el dürbünü, 2 adet anti tank roketatar sevk fişeği, 2 adet anti tank roketatar mühimmatı, 2 adet sırt çantası ve şemsiye, 9 adet Molotof Kokteyli, 11 adet şarjör, ele geçirilmiş, her iki operasyon sonrası ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla muhafaza altına alınmıştır. Teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Açıklamada, ilçeye bağlı Yenisöğüt, Çemberlitaş, Otlubahçe, Yoğunçam ve Aşağıtorunoba köy ve mahalleleri ile bağlı mezralarında dün 09.30 itibariyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının 20.00 itibariyle kaldırıldığı da kaydedildi.  

Ercan Topaç - Sidar Eren
TUNCELİ 


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