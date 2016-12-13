Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 13 Aralık 2016 günü ilimiz merkezinde Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile, 'Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme', 'Terör Örgütüne Üye Olma' suçlarından 8 şahıs gözaltına alınmıştır. Bahse konu şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, polis kıyafeti, çok sayıda dijital malzeme, örgütsel yayın ve dokümanlar ele geçirilmiş, ele geçirilen malzeme ve dokümanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulmuştur” denildi.