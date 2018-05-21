Tunceli'de 8 terörist etkisiz hale getirildi!

Tunceli Valiliği, bugün İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde merkez kırsalında hava destekli operasyon yapıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 8 BTÖ mensubu terörist, iki F-16 savaş uçağımızla etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgede İl Jandarma Komutanlığımızca operasyon devam etmektedir" denildi.

3 gün önce de Ovacık kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 2'si terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.