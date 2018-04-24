Diğer
Kategoriler

Tunceli'de 9 sığınak imha edildi

Tunceli'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Aliboğazı kırsalında 9 sığınak imha edildi. Operasyonda 3 adet kalaşnikof, 15 adet dolu şarjör, 7 adet EYP düzeneği ile 1,5 tondan fazla gıda malzemesi ele geçirildi.

Tuncelide 9 sığınak imha edildi

24 Nisan 2018 10:06

Tunceli Valiliği, dün Aliboğazı kırsalında MİT Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2'si ölü 1'i yaralı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgede devam eden operasyonda ise belirlenen 9 sığınağın imha edildiğini açıkladı.

Valilik açıklamasında, "Operasyon bölgesinde teröristlerin üzerinden ve 9 sığınakta 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet terörist kıyafeti, 15 adet dolu kalaşnikof şarjörü, 2 bin 500 adet örgütsel kitap-roman, 18 adet akü, 12 adet radyo, 7 adet EYP düzeneği, 2 bidon motor yağı, 20 metre el yapımı patlayıcı kablosu, 3 adet sensör, 3 adet jeneratör, 150 kilogram tütün, 140 kilogram pirinç, 150 kilogram un, 50 kilogram salça, 23 adet dolu mutfak tüpü, 60 kilogram zeytin, 1 adet laptop, 100 metre kablo, 100 kilogram limon tuzu, 130 kilogram bulgur, 180 kilogram peynir, 230 litre ayçiçek yağı, 180 kilogram pekmez, 50 kilogram mercimek, 24 adet battaniye, 350 adet konserve, 55 çift mekap ayakkabı, 1 adet telsiz, 1 adet dolu küçük tüp, 50 paket kuru maya, 50 kilogram çay, 10 kilogram kahve, 10 kilogram pul biber, 100 metre sera naylonu, 50 kilogram tuz, 100 paket makarna, 50 kilogram şeker, 2 adet benzin deposu, 50 kilogram çamaşır deterjanı, çok miktarda yapı-inşaat malzemesi, örgütsel doküman, mutfak malzemesi, pil bloğu ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. 

Valilik, tespit edilen 7 adet el yapımı patlayıcı düzeneğinin bomba imha uzmanı ekipleri tarafından imha edildiğini de bildirdi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç