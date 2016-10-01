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Tunceli'de araç gasp edildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde içerisinde sigara ve elektronik malzeme bulunan bir araç, teröristler tarafından gasp edildi.

Tuncelide araç gasp edildi

01 Ekim 2016 09:57

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “30 Eylül 2016 günü içerisinde 2 şahısın bulunduğu araç İlimiz Ovacık ilçesi Gökmeydanı mevkiinde terör örgütü mensupları tarafından durdurulmuştur. Teröristler tarafından şahıslara ait cep telefonları ve araç gasp edilmiş, araçtaki şahıslar bırakılmıştır. Şahıslarla yapılan ilk görüşmede gasp edilen araçta çok sayıda sigara ve çeşitli elektronik malzemeler bulunduğu anlaşılmıştır. Olayın öğrenilmesinin ardından gasp edilen araçla ilgili tüm birimler müteyakkız hale getirilmiş olayla ilgili olarak Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikata başlanmıştır” denildi.  

Ercan Topaç
 

Etiketler: gasp, Tunceli


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