Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “30 Eylül 2016 günü içerisinde 2 şahısın bulunduğu araç İlimiz Ovacık ilçesi Gökmeydanı mevkiinde terör örgütü mensupları tarafından durdurulmuştur. Teröristler tarafından şahıslara ait cep telefonları ve araç gasp edilmiş, araçtaki şahıslar bırakılmıştır. Şahıslarla yapılan ilk görüşmede gasp edilen araçta çok sayıda sigara ve çeşitli elektronik malzemeler bulunduğu anlaşılmıştır. Olayın öğrenilmesinin ardından gasp edilen araçla ilgili tüm birimler müteyakkız hale getirilmiş olayla ilgili olarak Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikata başlanmıştır” denildi.

Ercan Topaç

