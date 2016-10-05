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Tunceli'de araç gasp edildi, güvenlik güçleri alarma geçti

Tunceli'de özel bir aracın PKK'lılar tarafından gasp edilmesi üzerine güvenlik güçleri alarma geçti.

Tuncelide araç gasp edildi, güvenlik güçleri alarma geçti

05 Ekim 2016 07:20

Tunceli'nin Ovacık İlçesi Beykomu mevkiinde özel bir aracın PKK'lılar tarafından gasp edilmesi üzerine kentteki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Gasp edilen aracın sürücüsü serbest bırakılırken Tunceli Valiliği de konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Valilik açıklamasında şunlar ifade edildi: "04 Ekim 2016 günü içerisinde (1) şahsın bulunduğu araç İlimiz Ovacık ilçesi Beykomu mevkiinde BTÖ mensupları tarafından durdurulmuştur. Teröristler tarafından araç gasp edilmiş, araçtaki şahıs bırakılmıştır.

Olayın öğrenilmesinin ardından gasp edilen araçla ilgili tüm birimler müteyakkız hale getirilmiş olayla ilgili olarak Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikata başlanmıştır." 

Etiketler: ovacık, pkk, Tunceli


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