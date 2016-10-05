Meydana gelen olaya ilişkin Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "4 Ekim 2016 günü saat 18.00 sıralarında Tunceli-Pülümür karayolu Samanlı Mevkiinde BTÖ mensuplarınca yol kesildikten sonra bölgeye hizmet götüren FEDAŞ’a ait arazi tipi araç içerisindeki personeller bırakıldıktan sonra örgüt mensuplarınca yakılmıştır.

Olayın öğrenilmesinin ardından Tunceli-Pülümür karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılmış ve teröristlerin muhtemel kaçış güzergahları kobra tipi helikopterlerle ateş altına alınmıştır.

Tunceli-Pülümür karayolu güvenliğin sağlanmasına müteakip tekrar trafiğe açılmış ve olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikata başlanmıştır."

Ercan Topaç