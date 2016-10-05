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Tunceli'de araç yakıldı

Tunceli'de yol kesen PKK'lılar durdurdukları bir araçta bulunan şahısları serbest bıraktıktan sonra aracı ateşe vererek yaktı. Olayın ardından araç yakan örgüt mensuplarının kaçış güzergahları Kobra tipi helikopterler tarafından ateş altına alındı.


05 Ekim 2016 07:58

Meydana gelen olaya ilişkin Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "4 Ekim 2016 günü saat 18.00 sıralarında Tunceli-Pülümür karayolu Samanlı Mevkiinde BTÖ mensuplarınca yol kesildikten sonra bölgeye hizmet götüren FEDAŞ’a ait arazi tipi araç içerisindeki personeller bırakıldıktan sonra örgüt mensuplarınca yakılmıştır.

Olayın öğrenilmesinin ardından Tunceli-Pülümür karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılmış ve teröristlerin muhtemel kaçış güzergahları kobra tipi helikopterlerle ateş altına alınmıştır.
Tunceli-Pülümür karayolu güvenliğin sağlanmasına müteakip tekrar trafiğe açılmış ve olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikata başlanmıştır." 

Ercan Topaç

Etiketler: araç yakıldı, Tunceli


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