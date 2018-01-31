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Tunceli'de, bombalı aracı bırakan zanlı tutuklandı

Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde 2016 yılında adliye lojmanlarına yönelik bombalı aracı bırakarak, saldırıyı gerçekleştiren terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tuncelide, bombalı aracı bırakan zanlı tutuklandı

31 Ocak 2018 17:18

Olay, 13 Haziran 2016 tarihinde Ovacık ilçesi adliye lojmanları yanında meydana geldi. Bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 polis memuru ile 11 kişinin yaralandığı saldırısıyla ilgili aranan MKP/HKO terör örgütü mensubu "Lenko" kod adlı Umut Deniz Şen, 20 Ocak günü İstanbul’da yakalanarak Tunceli’ye getirildi. Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu bugün tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan zanlı, kasten adam öldürme, bombalama yaparak öldürme, yol kesmek suretiyle silahlı yağma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, kamu malına zarar verme suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Ercan Topaç
 

 

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