Tunceli'de çatışma: 3 terörist öldürüldü!

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'mızca Pülümür İlçemiz Kızılmescit- Karagöl Dere Mevkii bölgesinde icra edilen operasyonda iki bayan, bir erkek olmak üzere toplam 3 terörist silahları ile birlikte ölü olarak elegeçirilmiştir"denildi.

Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden çıkan silahların birinin M 16, ikisinin ise kalaşnikof olduğu ve yüklü miktarda mühimmat çıktığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede operasyona devam ettiği öğrenildi.

Ercan Topaç