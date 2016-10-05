Edinilen bilgiye göre, PKK’lıların kış üslenmesi için kullandığı Aliboğazı kırsalında çok sayıda özel eğitimli birliğin katılımıyla hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında öğle saatlerinde güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çatışma çıktı. Çatışmanın devam ettiği bölgeye Skorsky tipi helikopterlerle çok sayıda takviye birlik gönderilirken, Kobra tipi helikopterler de teröristlerin bulunduğu alanları yoğun bombardıman altına aldı.

Öte yandan, dün Tunceli-Pülümür karayolunu Samanlı mevkiinde keserek araç yakan PKK’lılara yönelik vadi boyunca başlatılan hava destekli operasyonların devam ettiği öğrenildi.