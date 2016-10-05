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Tunceli’de çatışma

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi Aliboğazı kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı.

Tuncelide çatışma

05 Ekim 2016 20:10

Edinilen bilgiye göre, PKK’lıların kış üslenmesi için kullandığı Aliboğazı kırsalında çok sayıda özel eğitimli birliğin katılımıyla hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında öğle saatlerinde güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çatışma çıktı. Çatışmanın devam ettiği bölgeye Skorsky tipi helikopterlerle çok sayıda takviye birlik gönderilirken, Kobra tipi helikopterler de teröristlerin bulunduğu alanları yoğun bombardıman altına aldı.

Öte yandan, dün Tunceli-Pülümür karayolunu Samanlı mevkiinde keserek araç yakan PKK’lılara yönelik vadi boyunca başlatılan hava destekli operasyonların devam ettiği öğrenildi.  

Etiketler: çatışma, Tunceli


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