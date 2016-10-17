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Tunceli'de çatışma

Tunceli merkez Kutudure bölgesinde operasyona çıkan güvenlik kuvvetleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 güvenlik görevlisi ile 1 PKK'lı terörist yaralandı.

Tuncelide çatışma

17 Ekim 2016 17:44

Edinilen bilgiye göre, bir grup PKK'lı teröristin kış üstlenmesi için Kutudere mevkiinde bulunduğu istihbaratı üzerine dün bölgeye F-16 savaş uçakları ile bombardıman yapılmıştı. F-16 savaş uçaklarının bombardımanının ardından sabah erken saatlerde bölgeye karadan da birlikler gönderildi. Karadan bölgeye giren birlikler operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetleri yürütürken, gizlenen bir grup PKK'lı terörist, güvenlik kuvvetlerine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Açılan ilk ateşte 1 güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgeye sevk edilen helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.
Bölgede süren operasyonlarda zaman zaman güvenlik kuvvetleri ile PKK'lı teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Yaşanan çatışmalarda 1 terörist yaralı olarak ele geçirildi. Yaralı ele geçirilen terörist bölgede hazır bekleyen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede operasyonların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi. 

Ercan Topaç
TUNCELİ 


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