Edinilen bilgiye göre, Tunceli'nin Ovacık ilçesine Övençler ve Pulur Mahallesi kırsalından sızmaya çalışan 35-40 kişilik PKK'lı ve sol örgüt mensubu terörist, güvenlik güçleri tarafından termal kameralarla tespit edildi. Güvenlik güçleri ilçeye doğru yaklaşan grubu yoğun şekilde ateş altına alırken, yaklaşık iki saat çatışma yaşandı. Teröristler yoğun ateş nedeniyle ormanlık alana doğru kaçarken, cobra tipi helikopterler de havadan yoğun bombardıman gerçekleştirdi.

Dün gece başlayan ve sabahın ilk saatlerinde hava destekli olarak genişletilen operasyon kapsamında 2 PKK'lının cesedine ulaşıldı. Bölgede başlatılan operasyonlar hava destekli olarak devam ediyor.

Operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tunceli Valiliği, Ovacık ilçesinde devam eden operasyonlar nedeniyle ilçeye bağlı bazı köy ve mezralarda ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi. Tunceli Valiliği açıklamasında, "Ovacık ilçemiz kırsalında devam eden operasyonlarda vatandaşın can ve mal güvenliğinin temini açısından 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca, Ovacık ilçesi Yenisöğüt, Çemberlitaş, Otlubahçe, Yoğunçam ve Aşağıtorunoba köy ve mahalleleri ile bağlı mezralarında 22 Ekim 2016 tarihi saat 09.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.

Ercan Topaç - Sidar Eren





