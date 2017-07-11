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Tunceli’de ele geçirildi: Tam 100 kilo!

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde düzenlenen operasyonda patlatılmaya hazır 100 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Tuncelide ele geçirildi: Tam 100 kilo!

11 Temmuz 2017 10:10

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca 10 Temmuz 2017 günü Nazımiye ilçemiz Hanköy Mahallesi ve Yanık Mahallesi bölgelerinde gerçekleştirilen ’Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Oruç-66’ operasyonu kapsamında, teröristlere ait patlatılmaya hazır vaziyette 25-30 metre uzunluğunda kablo bağlantılı 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde 100 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş El Yapımı Patlayıcı düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP düzeneği Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olay yerinde imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir” denildi.

Ercan Topaç 


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