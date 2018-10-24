Tunceli'de feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, dün gece Tunceli- Erzincan karayolunun 5. kilometresi Harçik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Seycan Demirel idaresindeki 62 AP 879 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan beton kanalizasyon bacasına çarptı. Kazada, sürücü Demirel ve yanında bulunan 18 yaşındaki Metin Demir ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu ağır yaralanan iki kişi bulundukları araçtan çıkarılarak ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Demirel hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Metin Demir ise ambulansla Elazığ'a sevk edildi. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Demir de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Ercan Topaç

