Diğer
Kategoriler

Tunceli'de FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

Tunceli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda açıkta bulunan 11 askeri ve emniyet personeli gözaltına alındı.

Tuncelide FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

26 Mart 2018 19:21

Edinilen bilgilere göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında düzenlenen iki ayrı operasyonda açıkta bulunan 6'sı rütbeli asker, 5'i polis toplam 11 kişi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Gözaltında bulunan 5 polisin ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.  ,

Fatma Çıray
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç