Tunceli’de hain tuzak: 1 asker yaralı

Alınan bilgiye göre, Tunceli’nin Çemişgezek-Hozat ilçesi kırsalı Aliboğazı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından operasyon başlatıldı. Operasyonda askerlerin geçişi sırasında teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralı uzman çavuş helikopterle operasyon bölgesinden alınarak Elazığ’a getirildi. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı asker tedavi altına alındı. Bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.

Fatma Çıray-Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu