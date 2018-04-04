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Tunceli’de hain tuzak: 1 asker yaralı

Tunceli kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tuzaklanan EYP’nin infilak etmesi sonucu 1 asker yaralandı.

Tuncelide hain tuzak: 1 asker yaralı

04 Nisan 2018 12:17

Alınan bilgiye göre, Tunceli’nin Çemişgezek-Hozat ilçesi kırsalı Aliboğazı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından operasyon başlatıldı. Operasyonda askerlerin geçişi sırasında teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralı uzman çavuş helikopterle operasyon bölgesinden alınarak Elazığ’a getirildi. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı asker tedavi altına alındı. Bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.

Fatma Çıray-Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

 

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