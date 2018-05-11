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Tunceli'de hain tuzak: 1 askerimiz yaralı

Tunceli'de teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker yaralandı.

Tuncelide hain tuzak: 1 askerimiz yaralı

11 Mayıs 2018 11:07

Olay, Tunceli-Pülümür yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında bölücü terör örgütü militanları tarafından daha önceden tuzaklanan EYP infilak etti. Olayda 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralı asker olay yerinden ambulansla alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından bölgedeki operasyon genişletilirken Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek hastaneye gelerek, yaralı askerin durumu hakkında bilgi aldı.

 

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