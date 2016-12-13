Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca terörist unsurları yakalamak ve etkisiz hale getirmek, teröristlere ait sığınak, barınakları tespit ve imha etmek maksadıyla, Tunceli ili Nazimiye ilçesi Sarıyayla mülki sınırları içerisinde Şehit Jandarma Kıdemli Başçavuş Hasan Özüberk-44 Operasyonu icra edildi.

09 Aralık 2016 tarihinde icra edilen operasyon kapsamında yapılan arama tarama faaliyetinde bir adet sığınak içerisinde 50 kilogram fasulye, 50 kilogram makarna, 100 kilogram tuz, 35 kilogram bulgur, 5 kilogram çay, 50 kilogram şeker, 4 adet 18 litrelik ayçiçek yağı, 250 adet hazır çorba, 35 kilogram salça, 30 kilogram konserve fasulye, 50 kilogram mercimek, 15 kilogram peynir, 20 kilogram tütün, çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

CANER ÜNVER