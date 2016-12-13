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Tunceli'de hainlerin yaşam alanları imha edildi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen Şehit Jandarma Kıdemli Başçavuş Hasan Özüberk-44 Operasyonu’nda bölücü terör örgütü PKK’ya ait yaşam alanları imha edildi.

Tuncelide hainlerin yaşam alanları imha edildi

13 Aralık 2016 10:30
Tunceli'de hainlerin yaşam alanları imha edildi - Tıkla İzle

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca terörist unsurları yakalamak ve etkisiz hale getirmek, teröristlere ait sığınak, barınakları tespit ve imha etmek maksadıyla, Tunceli ili Nazimiye ilçesi Sarıyayla mülki sınırları içerisinde Şehit Jandarma Kıdemli Başçavuş Hasan Özüberk-44 Operasyonu icra edildi.

09 Aralık 2016 tarihinde icra edilen operasyon kapsamında yapılan arama tarama faaliyetinde bir adet sığınak içerisinde 50 kilogram fasulye, 50 kilogram makarna, 100 kilogram tuz, 35 kilogram bulgur, 5 kilogram çay, 50 kilogram şeker, 4 adet 18 litrelik ayçiçek yağı, 250 adet hazır çorba, 35 kilogram salça, 30 kilogram konserve fasulye, 50 kilogram mercimek, 15 kilogram peynir, 20 kilogram tütün, çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

CANER ÜNVER 

Etiketler: Şehit Jandarma Kıdemli Başçavuş Hasan Özüberk, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı


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Toplam Yorum (1)

  • ihsan : 13 Aralık 2016, Salı 11:06
    00
    hainlerin yaşam alanları9 değil kendilerinin imhasını bekliyoruz asker azsa seferi durum ilan edilsin bizler hazırız
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