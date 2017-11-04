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Tunceli’de harabe evden cephanelik çıktı

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi Dereova kırsalında devam eden operasyonlarda bir harabe ev içerinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Tuncelide harabe evden cephanelik çıktı

04 Kasım 2017 11:48
Tunceli’de harabe evden cephanelik çıktı - Tıkla İzle

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye ilçesi Dereova kırsalında yapılan operasyonda harabe bir ev içinde, 1 adet RPG-7 roketatar, 4 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 1 adet anti-personel mühimmatı, 6 adet sevk fişeği, 2 adet el bombası, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 268 adet kalaşnikof mühimmatı, 150 adet bixi mühimmatı, 94 adet M-16 mühimmatı, 35 kilogram amonyum nitrat, 16 adet büyük pil, 1 adet el dürbünü, 1 adet kamera, 2 adet el telsizi, 7 adet EYP düzeneği anahtarı, 1 adet izole bant, 4 adet şarjör kılıfı, 1 adet akü ve çok sayıda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürmektedir" denildi. 

Ercan Topaç

Etiketler: cephanelik, harabe ev, Tunceli

 

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