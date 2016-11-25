Edinilen bilgiye göre, Tunceli’nin Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasında yer alan ve PKK’nın kış üslenmesi için kullandığı en büyük barınma alanı olan Aliboğazı Vadisi’nde tespit edilen kalabalık terörist grup önce 2 F-16 savaş uçağı tarafından yoğun bombardıman altına alındı. Savaş uçaklarının ardından Kobra helikopterleri tarafından da bombalanan alana karadan çok sayıda takviye birlik sevk edildi.

Karadan ve havadan başlatılan operasyonlar devam ederken, operasyonun sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ercan Topaç

