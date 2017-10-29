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Tunceli’de havai fişekli bayram kutlaması

Tunceli’de Cumhuriyet’in kuruluşunun 94. yıl dönümü nedeniyle havai fişek gösterisi düzenlendi.

Tuncelide havai fişekli bayram kutlaması

29 Ekim 2017 23:37

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle bir otelde düzenlenen kokteyle, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Tursun, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Vali Yardımcıları Hasan Çiçek ve Selçuk Yosunkaya, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, şehit yakınları, kurum amirleri siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Cumhuriyetin kuruluşunu büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirten Vali Sonel, “Bugün Tunceli ailesi olarak hep beraber buradayız. Özel konuklarımız da var. Şehit annelerimiz, babalarımız" diyerek onların pasta kesmesini istedi.

Şehit annelerinin pasta kesmesinin ardından havai fişek gösterisi düzenlendi.
Öte yandan doğum günü olması nedeniyle katılanlar Vali Sonel'in yeni yaşını tebrik etti. 

Ercan Topaç

Etiketler: kutlama, Tunceli

 

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