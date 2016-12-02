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Tunceli'de kar çilesi başladı

Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçelerinde iki gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, il genelinde 170 köy yolu ulaşıma kapandı. Pülümür ilçesinde ise ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.


02 Aralık 2016 12:46

Ovacık ilçesinde 2 gün önce etkisini gösteren ve hayatı olumsuz yönde etkileyen kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, belediye ve karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri de çalışmalarını ara vermeden devam ettiriyor. Kar yağışının aralıksız sürdüğü ilçede, çok sayıda köye ulaşımda yer yer aksamalar olurken, köylüler traktör yardımıyla ilçe merkezine ulaşmaya çalışıyor. Öte yandan ilçe merkezinde yoğun olarak etkisini sürdüren kar yağışı, hayvan yetiştiricilerini de olumsuz etkiliyor. İlçeye bağlı 94 mahallede hayvan yetiştiren vatandaşlar, kar yağışından dolayı zorluklar yaşadıklarını belirtti.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların açılmasında sıkıntı yaşandığını ifade eden Kazım Zedef isimli vatandaş, "Kar çok yağıyor. Halimiz çok kötü. Bilmiyoruz ne yapacağız. Hayvanlarımız aç ve susuz kalacak. Bu ayda bu kadar yoğun kar yağarsa, halimiz çok kötü" dedi.
Kar yağışının halen devam ettiği ilçede zaman zaman da elektrik kesintileri yaşanıyor.

170 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli’de kar yağışı nedeniyle kent genelinde 170 köy yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Pülümür ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda da eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İki günden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 28, Pülümür’de 41, Ovacık’ta 34, Mazgirt’te 22, Nazımiye’de 21, Pertek’te 15, Hozat’ta 7, Çemişgezek ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 170 köy yolu ulaşıma kapandı.  

Sidar Eren
TUNCELİ

Etiketler: kar, Tunceli


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